’Tijdelijke asielstop noodzakelijk’

Ondanks de strenge internationale regelgeving is het heel goed te verdedigen dat je zo’n tijdelijke stop benut om de aanwezige asielzoekers op een ordentelijke manier in ons land onder te brengen. Zodra dat is gelukt zou de instroom weer op gang kunnen worden gebracht. Zo’n tijdelijk asielstop is van belang om de huidige asielzoekers een humaan verblijf te geven en zorg te dragen voor een goede integratie. Wie is daar nou op tegen?

A. Luermans, Maastricht