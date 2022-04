’FIOD brengt misdaad slag toe’

Daarnaast werd een maar liefst 140.000 kilo tabak aangetroffen, waar tientallen vrachtauto's voor nodig waren om die hoeveelheid in de verbrandingsoven te laten verdwijnen. Dat doet pijn in sommige criminele zakken. Dat misdaad loont is een bekend feit. Maar nu in elk geval even niet. Mijn dag kan met zo'n bericht in elk geval niet meer stuk.

Jan Muijs, Tilburg