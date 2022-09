Uitslag Stelling: Plafond geeft duidelijkheid

Een maximumprijs voor stroom en gas, gekoppeld aan het energieverbruik zou moeten voorkomen dat huishoudens in de financiële problemen komen door de stijgende energieprijzen. Tot een bepaald verbruik betaal je een vastgezette prijs, verbruik je meer dan betaal je het volle pond.

Bijna 60 procent van de respondenten vindt dit de beste optie om de burger de winter door te helpen. De meesten zijn ook niet bang dat de stimulans om zuiniger met energie om te gaan door een prijsplafond weg is. „Twee vliegen in één klap”, vindt een stemmer. „Energie blijft betaalbaar en noopt tevens tot zuinigheid omdat de prijs boven het plafond hoog is.” „Het biedt in ieder geval enige zekerheid”, verzucht een ander. Bij sommigen is de nood hoog. „Het is niet meer op te brengen. Ik kook al voor meerdere dagen tegelijk, geen licht aan, geen wasdroger aan. We hebben allebei een baan, leven niet buitensporig maar komen bijna niet meer rond.”

Ruim een kwart is echter tegen een energieplafond. „Daar profiteren alleen de mensen met goed geïsoleerde woningen van”, stelt een tegenstander. „Wil je echt iedereen helpen? Dan de energiebelastingen en accijnzen omlaag, dan profiteert iedereen.” Een ander tegengeluid: „Hoe het uitwerkt als de overheid (maximum)prijzen vaststelt konden we in communistisch Europa zien: het remt innovatie en initiatief.”

Veel respondenten lijkt belastingverlaging beter dan een prijsplafond. „Het afschaffen - desnoods tijdelijk - van de energiebelasting en btw is veel eerlijker en komt direct terecht bij de gebruiker, inclusief de bakker en dergelijke”, verklaart iemand. Een ander licht toe: „Ook als je niet arm bent heb je kosten en kan alleen een prijsplafond je in de problemen brengen”. Daarnaast is belastingverlaging volgens veel stemmers makkelijker en sneller uitvoerbaar dan een prijsplafond.

Een minderheid denkt dat ingrijpen op de energiemarkt op de lange termijn nadelige gevolgen kan hebben voor de economie. „Het is een kunstmatige ingreep waarvan we de consequenties niet kunnen overzien”, waarschuwt een scepticus. Een voorstander denkt echter dat een energieplafond, indien tijdelijk, geen nadelige gevolgen hoeft te hebben als prijzen en situaties normaliseren. „De overeenkomsten met energiebedrijven moeten dan wel waterdicht zijn.”

Ook andere respondenten wijzen erop dat een prijsplafond prima is als noodmaatregel maar dat er op de langere termijn andere maatregelen noodzakelijk zijn. „Volop inzetten op isoleren en verduurzamen is natuurlijk een veel betere en structurele oplossing. Laat de overheid verhuurders dwingen daar eindelijk werk van te maken”, maant iemand. Een ander: „We moeten zoveel mogelijk daken van zonnepanelen voorzien. Niet alleen voor het milieu maar ook om de macht van de energiereuzen te beperken.”

Meer dan 70 procent is voorstander van het nationaliseren van energie. „Energie is een basisbehoefte en moet weer in handen van de overheid komen. Privatisering heeft nog nooit iets beter en goedkoper gemaakt.”