’Voor Rutte telt alleen eigenbelang’

De reactie van premier Rutte na het crisisberaad van afgelopen dinsdag is natuurlijk voorspelbaar, stelt Jan Pronk.

In plaats van zijn vertrek aan te kondigen gaat Rutte weer in de ’pappen en nathouden - modus’ zitten om een val van de coalitie te voorkomen. Een keuze die natuurlijk niet gebaseerd is op de voor het kabinet desastreuse verkiezingsuitslag, maar op het feit dat ook nieuwe verkiezingen voor deze coalitie het einde van de samenwerking zou betekenen. Een keuze die niet gebaseerd is op rede en realiteit, maar op wat het beste is voor onze minister-president en zijn gammele kabinet. Opnieuw prevaleert eigenbelang boven het landsbelang, maar Rutte gaat hier opnieuw mee wegkomen, let op mijn woorden…

Jan Pronk, Beverwijk