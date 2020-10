Leesniveau beter door veel oefenen

Ik stond als groentje voor een combinatieklas 1 en 2 (nu groep 3 en 4). De leesmethode die daar werd gebruikt, had ik nog nooit gezien en een handleiding was er niet bij. Toch heb ik alle kinderen 7 jaar lang leren lezen. Gelukkig werd na 4 jaar voor een modernere methode gekozen: boom roos vis… en ook daarmee leerden ze vlot lezen. Het geheim? Veel oefenen en klassikaal lezen, zeker de eerste 1,5 jaar. Geen gedoe met begrijpend leestoetsen zoals nu in de groepen 3 en 4. Ik ben ervan overtuigd dat als men de kinderen in groep 3 niet zo snel ’loslaat’ met lezen, maar langer klassikaal oefent, het er niet zo slecht mee zou zijn gesteld.

Marijke van Beers, Riethoven