Uitslag Stelling: ’Opstaan tegen homohaat’

Vorige week werd dragqueen Envy Peru mishandeld, vermoedelijk om zijn geaardheid. Ook werden onlangs ook regenboogvlaggen vernield, was er een bedreiging in de trein en werd een queercafé bekogeld met eieren. Zorgelijk, zo vindt de meerderheid van de deelnemers die toenemende homohaat. De meeste stemmers hebben de indruk dat de politiek tekortschiet in de aanpak van dit probleem en gemeenten geweld tegen lhbtiq+’ers vaak door de vingers zien. „Meer actie vanuit de politiek. Het wegkijken door het gemeentebestuur is heel erg gênant”, stelt een lezer. Een stemmer denkt dat dit komt door ’te veel tolerantie voor een intolerant geloof’. Een andere stemmer refereert aan het onderzoek naar homohaat van twee jaar geleden dat in een la bleef liggen bij de Amsterdamse gemeente en waaruit bleek dat daders vaak jongeren waren met een Marokkaanse migratieachtergrond. Een stemmer reageert: „Haat moet geen plaats in een samenleving als de Nederlandse hebben. Het uitdragen van intolerantie in kerken en moskeeën moet dan ook veel strenger worden aangepakt.” „Dit geldt niet alleen voor lhbtiq+’ers, maar voor intolerantie jegens vrouwen”, voegt iemand toe. Een stemmer denkt niet dat geloof het probleem is: „Ik ben homo en woon hartje Geuzenveld en met mijn (gelovige) buren heb ik geen problemen. Groepjes hangjongeren in de buurt zijn het probleem. Groepjes die ook moeite hebben met andere gedragsregels. Pak die aan en dan niet met een taakstrafje.” Voorlichting op jonge leeftijd is ook een manier om haat in de maatschappij te bestrijden, zeggen velen. „Begin bij de jeugd. Leer ze dat het prima is om een andere geaardheid te hebben.”

Hoewel het gros van mening is dat homohaat harder moet worden aangepakt, vindt men wel dat er de afgelopen tijden te veel aandacht uitgaat naar de lhbtiq+’ers. „Al die extra aandacht is helaas koren op de molen en wekt alleen maar meer weerzin en tegenreacties op.” Een deelnemer oppert: „Ik ben zelf homo, maar ik vind dat ze dat ’lhbtiq+-gedram’ te veel door de strot te duwen van medemensen, dat irriteert.” Een stemmer onderschrijft dit: „De samenleving wordt er moe van en dat heeft zijn weerslag op de lhbtiq+- gemeenschap.”

Hetzelfde geldt voor de Queer & Pride dat komend weekend in Amsterdam van start gaat en dit jaar twee weken zal duren. „Veel te lang en te uitbundig allemaal”, reageert een stemmer. Veel stemmers vinden dat met name de Canal Parade wel wat minder provocerend mag. „Acceptatie komt niet door in een leren string te gaan hupsen op een bootje”, zegt een stemmer. En: „Vroeger was de Pride absoluut nodig en nuttig. De laatste jaren zijn het uitbundige carnavalsachtige optochten geworden met exorbitant gedrag.”

Een derde zou het jammer vinden als Amsterdam zijn reputatie als ’Gay capital of the world’ zou kwijtraken door toenemende homohaat. Een respondent: „Dat Nederland zo voorop liep in homo-vrijheid en tolerantie vond ik altijd een van de leukste en mooiste dingen van ons land, hopelijk kunnen we die positie weer innemen.”