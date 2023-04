Brief 2 ’Nieuwe alliantie met noordelijke landen’

De EU legt ons alles op maar zelf doen ze maar. Sommige landen doe wat ze willen en lopen uit de pas en krijgen geen sanctie opgelegd. Vul zelf de landen maar in. Nu weer een dreigbrief over stikstof. De vergaderingen in Straatsburg en dan weer in Brussel. Europarlementariërs vliegen heen en weer en wij moeten stoppen met vliegen. Ze verdienen bakken met geld en krijgen ook riante onkostenvergoedingen. ’Brussel’ maakt ons eens zo mooi en goed georganiseerde land kapot. Stop ermee voor het te laat is. Maak een nieuwe alliantie met alle noordelijke landen.

J. Quaedvlieg

