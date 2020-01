’De Jonge in de fout met WMO’

Gemeenten zullen om het financiële gat in de begroting te dichten andere belastingen verhogen en zo de mensen waarvoor het bedoeld is toch treffen in hun portemonnee. Het paard wordt zo achter de wagen gespannen. Dinsdag bij Nieuwsuur bleef Hugo de Jonge volhouden dat het een goede maatregel is en er volledig achterstaat. Dit kun je niet met droge ogen volhouden als het zo aantoonbaar is dat je de plank volledig misslaat. Zo zie je maar weer dat op dat niveau ook fouten gemaakt worden. Hij kan een voorbeeld nemen aan minister Bruno Bruins die het plan had om hbo-regieverpleegkundigen aan te stellen die de baas zouden worden over verpleegkundigen die jarenlang in de praktijk van het ziekenhuis zijn opgeleid. Hij kwam bij zinnen nadat hij merkte dat het plan veel schade zou aanrichten in de zorg en trok het in. Luisteren naar de praktijk is wat Hugo de Jonge duidelijk niet heeft gedaan.

Cees Koopman, Breda