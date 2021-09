’Inkomenseis aan kabinet stellen’

Echter dat schiet niet op; hoger bruto salaris leidt tot prijsstijgingen en verminderde concurrentiepositie, zo weten we uit het verleden. In plaats van een looneis bij de werkgevers is het veel effectiever de (netto) inkomenseis bij het kabinet te leggen: 1000 euro korting op loonbelasting (ca. 80 euro per maand) of verlaging inkomstenbelasting (IB) in eerste schijf van 37 naar 33%. Zo gaat iedereen die IB-plichtig is er hetzelfde op vooruit.

Roel Hindriks, Haaren