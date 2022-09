’Kaag stelt prioriteit’

Ze wil een lichter en duurzamer model. Nu zal ik haar even uitleggen dat duurzaam zou kunnen betekenen dat iets lang meegaat of dat het is gemaakt van milieuvriendelijke, circulaire grondstoffen. Dat is beiden duidelijk hier niet het geval, dus ze zal waarschijnlijk ’duurzaam’ verwarren met ’duur’.

Rob de Jonge, Westervoort