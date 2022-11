’Alle rookwaar in de ban’

Algemeen werd aangenomen dat rokers minder gevaarlijke stoffen zouden binnenkrijgen vanwege de minuscule gaatjes in het filter, maar dit blijkt niet het geval. De filtersigaret is dus veel schadelijker dan gedacht en zou uit de handel moeten worden genomen. Maar hoe zit het dan met alle andere sigaretten en shag? Waar álle schadelijke stoffen ongefilterd direct de longen in worden gezogen? Moeten die dan niet als eerste worden geweerd? Bijna 13% van alle sterfgevallen van 20 jaar of ouder is rookgerelateerd. Daarom moeten álle sigaretten de wereld uit.

Jan Muijs, Tilburg