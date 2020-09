’Diversiteitseis Oscars stap in verkeerde richting’

Een film die voor een Oscar in aanmerking wil komen moet aandacht hebben besteed aan groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Het gaat dan om vrouwen, mensen van kleur, mensen met een beperking en LHBTI’ers. Een belangrijke rol moet gespeeld worden door iemand van kleur of 30 procent van de cast moet bestaan uit ’ondervertegenwoordigde groepen’. Of het verhaal moet over diversiteit en/of inclusiviteit gaan.

Dat het altijd nog gekker kan is ondertussen genoegzaam bekend. Maar om nu de creatieve vrijheid van filmmakers zo te beïnvloeden en te beperken is opnieuw een forse stap in de naar mijn idee verkeerde richting.

Jan Pronk,

Beverwijk