‘Feit is: Nederlandse steun ging naar Syrische strijdgroepen’

„Door middel van valse aantijgingen en het verdraaien van feiten vervuilen zij het debat en beschadigen zij de journalistiek.

Eerst de achtergrond. Wij deden onderzoek naar een staatsgeheim programma waarmee de Nederlandse regering voor tientallen miljoenen euro’s steun leverde aan Syrische strijdgroepen. Het kabinet had de Tweede Kamer beloofd dat het slechts om ’civiele’ hulp ging en dat alleen ’gematigde’ groeperingen steun kregen. Verdere details bleven geheim. Wij ontdekten dat het in werkelijkheid ging om groeperingen die allemaal samenwerkten met Al-Qaeda, en betrokken waren bij ernstige mensenrechtenschendingen. De ’civiele’ goederen bleken spiksplinternieuwe Toyota Hilux pick up-trucks waar je mitrailleurs op kon monteren. Ze werden door de opstandelingen dankbaar ingezet in de gewapende strijd.

Jihadistisch

Nu springen Netjes en De Ruiter voor met name één specifieke strijdgroep, die Nederlandse steun kreeg, op de bres: Jabhat al-Shamiya. Dat mag, maar zij beweren dat wij deze groepering onterecht als ’jihadistisch’ betitelen. Maar dat is aantoonbaar onjuist. De groepering is door het Nederlandse Openbaar Ministerie (en dus niet door ons) als ’jihadistisch’ en ’terroristisch’ bestempeld. Dát meldden wij. Die kwalificatie kwam dus van het OM, niet van ons.

De twee poneerden donderdag in de Telegraaf nog een andere onjuiste stelling. Namelijk: het OM had de bewuste groepering alléén als terreurgroep aangemerkt in de periode 2014-2015. Terwijl de groepering pas vanaf 2017 Nederlandse steun kreeg. Netjes en De Ruiter doen het daarbij voorkomen alsof zij dit feit eigenstandig aan het licht zouden hebben gebracht, en dat wij dit opzettelijk zouden hebben verzwegen. Dat is onwaar. In onze allereerste publicatie staat het gewoon.

Hier voor eens en voor altijd het citaat: ’Het gaat om de strijdgroep Jabhat al-Shamiya. Nederland voorzag de islamistische beweging in 2017 in het geheim van onder andere uniformen en pick-uptrucks. (...) Het Openbaar Ministerie bevestigt dat zij op dit moment een Nederlandse man vervolgt voor deelname aan Jabhat al-Shamiya in 2015. Ook bevestigt het OM dat zij Jabhat al-Shamiya in deze zaak als terroristisch heeft bestempeld. Het OM blijft bij haar standpunt en zet de vervolging dan ook door. Ze wil niet ingaan op het beleid van Buitenlandse Zaken. Verder laat het OM weten dat zij strijdgroepen per strafzaak beoordeelt en geen uitspraken doet over periodes die buiten een zaak vallen.’”

Ghassan Dahhan werkt als verslaggever voor Trouw; Milena Holdert is onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur.