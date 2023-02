DIT VIND IK LEUK

Afgelopen maandag reed ik op de fiets van Utrecht naar Hollandsche Rading om op mijn kleinkinderen (6 en 10 jaar oud) te gaan passen. Eerst fiets ik langs de weg waar al heel veel sneeuwklokjes en krokussen staan. Dan kom ik bij Blauwkapel waar de eerste lammetjes in de wei aan het dartelen zijn en bij Groenekan de volgende wei met lammetjes. Bij het nest van de ooievaars zit de ooievaar, terug vanuit Afrika, weer op zijn nest. Op de terugweg zie ik in Hollandsche Rading 5 herten in de wei staan. Van dit soort dingen word ik gelukkig. Al dat nieuwe leven!

Marga Deventer