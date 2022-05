Premium Het beste van De Telegraaf

Ongekende schade door Schiphol-chaos

Door annemarie van gaal Kopieer naar clipboard

Toen ik in de jaren negentig in Moskou woonde, kwam het land net uit het communisme en zette het voorzichtige stapjes richting het Westen. In de communistische tijd was het volstrekt onbelangrijk of je wel of geen winst maakte; en een klant werd door winkelpersoneel vooral als een lastige onderbreking gezien. De westerse houding van ’de klant is koning’ was daar destijds ver te zoeken. Stel dat er in een winkel drie medewerkers aanwezig waren, van wie er één achter de kassa zat en het werd plotseling druk, dan zou je verwachten dat de andere medewerkers een extra kassa zouden openen om klanten te helpen. Maar nee, zij gingen dan bij de winkeldeur staan om klanten tegen te houden. Toen moest ik er hartelijk om lachen, de Russen wisten namelijk niet beter.