Uitslag Stelling: ’Poetin oorlogsmisdadiger’

Een respondent schrijft: „Deze man en ook de mensen om hem heen hebben geen geweten. Achter de tralies met die monsters. Ze willen meer land hebben maar wat heb je eraan als alles kapotgeschoten is en je alle mensen hebt verdreven?”

De beelden van het bloedbad in de Oekraïense stad Boetsja en de aanzwellende storm aan berichten over andere gruwelijkheden vragen volgens velen om een tegenreactie. „Dit is geen oorlog, dit is de vernietiging van een land en haar inwoners”, schrijft iemand. „Alles wordt rücksichtslos kapotgeschoten, mensenlevens – ook de Russische – tellen gewoon niet mee. Hoe kunnen we deze oorlog stoppen met zulke gewetenloze machthebbers in het Kremlin?”, stelt een ander. „Als we Poetin met deze oorlogsmisdaden weg laten komen komt hij overal mee weg. Wat moet er nog gebeuren voordat we ėcht ingrijpen?

Veel respondenten (65%) vinden dat er tot nu toe niet hard genoeg is opgetreden tegen Poetin en de zijnen. „Het is allemaal slappe hap op dit moment”, schampert een stellingdeelnemer. „Zo ver had het niet hoeven komen”, schrijft een ander. „Europa en de VS hadden gelijk militair moeten ingrijpen. Toen de colonne voor Kiev steeds groter werd, hadden ze moeten zeggen nu opzouten of we vallen aan. Al die sancties helpen toch geen zier, dan verkopen de Russen wel aan China, Afrikaanse, Aziatische en Arabische landen.”

Tachtig procent pleit voor meer sancties tegen Rusland. „Er moet veel harder worden opgetreden”, aldus een respondent. „Rusland moet volledig geïsoleerd worden. Van alles: sporten, evenementen, internationaal betalingsverkeer. We moeten niks meer importeren vanuit Rusland of exporteren naar het land, zodat intern in Rusland machthebbers aangepakt kunnen worden. Poetin elimineren is de enige optie.”

Ruim twee derde vindt het opleggen van (meer) sancties echter niet meer genoeg. „Ik denk dat de wereld het niet langer kan volhouden om zich afzijdig te houden en zich actief moet gaan mengen in de oorlog”, reageert één van hen. „Hard ingrijpen is het enige wat helpt”, denkt ook een ander. „Poetins leger stelt niet zoveel voor, anders hadden ze heel Oekraïne inmiddels wel veroverd. En de dreiging van een kernoorlog moeten we niet serieus nemen want Poetin weet ook dat er dan van Rusland niets overblijft.”

Ondanks de roep om een arrestatiebevel voor Poetin, verwachten maar een kwart van de respondenten dat de Russische president ook echt gearresteerd gaat worden. „Een arrestatiebevel voor Poetin is naar westerse begrippen begrijpelijk, maar tegelijk onzinnig. Deze clown geeft zich nooit gewonnen.”

Slechts 16 procent verwacht dat Poetin en zijn bevelhebbers ooit terecht zullen staan voor oorlogsmisdaden. „Of Poetin ooit berecht zal worden is hoogst twijfelachtig. Zie hem eerst maar eens te pakken te krijgen, die verschuilt zich ergens lafjes in een bunker”, reageert een respondent. „Het enige wat we kunnen doen is wachten tot de ogen van de Russen geopend worden en ze hem pakken van binnenuit.”