De Kwestie: Minder thuiswerken ’Het kantoor heeft een imagoprobleem’

— De vraag zou volgens hoogleraar Mark van Vugt moeten zijn: Hoe kunnen we het voor medewerkers aantrekkelijk maken om met enige regelmaat weer naar kantoor te komen? Uiteindelijk vergt dit maatwerk.

Door Mark van Vugt

Never let a good crisis go to waste. Dat waren de historische woorden van de Britse leider – en mijn persoonlijke held – Sir Winston Churchill aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met het einde van de pandemie in het vooruitzicht is deze uitspraak actueler dan ooit. Want ook de coronacrisis biedt mogelijkheden tot een fundamentele verandering in de manier waarop we werken.