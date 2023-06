De chique vreetschuur herleeft in Parijs

We moesten een half uur in de rij staan, werden vervolgens met z’n vieren bij anderen aan tafel geplant en stonden razendsnel weer buiten. De obers droegen witte overhemden met zwarte gilets en schreven onze bestelling op het papieren tafelkleed. Het interieur van het restaurant was zoals mijn vader had beloofd: alsof we meer dan een eeuw teruggingen in de tijd.