Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie - Charlotte Goulmy, docente Frans ’Het onderwijs wil niet wéér een rampenplan’

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Charlotte Goulmy: „Het kost weer een generatie leerlingen, maar er gebeurt uiteindelijk niets zonder docenten.” Ⓒ ANP/HH

Achter de schermen van het onderwijs heerst onrust over de herziening van alle schoolvakken en in het bijzonder van de moderne vreemde talen. Docente Frans Charlotte Goulmy stelt dat de Haagse plannen mijlenver afstaan van wat volgens hen die voor de klas staan nodig is.