Brief 2 ’Vastgoedwereld ontspoord’

Bekijk ook: De overheid moet veel meer oog hebben voor nood van woningzoekenden

Door de belachelijk hoge prijzen voor koopwoningen zijn potentiële kopers en huizenbezitters op zoek naar mogelijkheden om hun financiële mogelijkheden te vergroten. Door de grond waarop het huis staat te verkopen aan speculanten bereik je dat doel, maar de ontwikkeling in de toekomst is ongewis. Niets ten nadele van de fatsoenlijke vastgoedinvesteerders, want die zijn er ongetwijfeld ook, maar zo steek je als huizenbezitter wel je hoofd in een strop. Er staat namelijk vanzelfsprekend wel een vergoeding tegenover deze constructie en wat als die jaarlijks exorbitant omhoog gaat. Goede afspraken in dit kader zijn dan ook onontbeerlijk, maar daarnaast zou er toch ook wetgeving moeten komen die regelt dat je zelf gaat wonen in het huis dat je koopt. Wonen is een eerste levensbehoefte en de vastgoedwereld lijkt, ook door deze laatste ontwikkeling ten aanzien van de grond onder een huis, volledig te ontsporen. Dat schreeuwt om een strakke regie vanuit de overheid, maar die laat op zich wachten. Al jaren.

Jan Pronk, Beverwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: