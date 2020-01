Uitslag stelling: ’Begin van afbrokkeling EU’

Of we de Britten echt zullen missen, daar zijn de deelnemers verdeeld over. Er is in ieder geval onzekerheid over de gevolgen van de Brexit voor Nederland en de EU. „Zelfs economen kunnen niet anders dan speculeren. Afwachten en hopen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als opgediend.” Anderen zien wel degelijk de gevolgen in van dit vertrek: „Veel verandering op het gebied van grenscontrole, invoerrechten en de positie van Nederlanders wonend in het VK. Jammer, ik ben wel gesteld op de Britten.” En: „Dit is slecht voor Nederland. Samen met Engeland waren we sterk. Van Duitsland hoeven we niets te verwachten en de Scandinavische landen zijn te klein. Nu zullen we dus ja en amen moeten knikken”, aldus een verontruste respondent.

Ruim de helft heeft er wel vertrouwen in dat de Britse premier Boris Johnson binnen de afgesproken 11 maanden een handelsakkoord zal sluiten met de EU. Dat hij van Engeland een belastingparadijs wil maken geloven de deelnemers niet. Bovendien wie zijn wij om daar iets over te zeggen, stelt men. „Nederland is één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Multinationals lachen zich kapot en betalen geen stuiver belasting.” Een derde denkt wel dat er door de Brexit juist nog meer bedrijven naar Nederland zullen verhuizen.

We zullen het vertrek van de Britten dus wel gaan voelen in de nationale portemonnee, vreest men. „We gaan een grote speler missen die kritisch was over de EU-begroting. We zullen meer betalen en nog meer een speelbal worden van armere EU-landen”, zegt iemand. „Nederland zal als braafste jongetje van de klas weer netjes haar hogere bijdrage aan de geldverslindende Europa-carrousel overmaken.” Maar liefst 92 procent heeft het gevoel dat Nederland samen met andere welvarende EU-landen zal opdraaien voor de Brexit. „Voor de Noord-Europese landen zal het financiële gevolgen hebben. Nederland wordt de melkkoe van Europa.”

Driekwart denkt en hoopt misschien ook wel dat de Brexit de afbrokkeling van de EU inluidt. „Als over 3 jaar blijkt dat Engeland floreert ten opzichte van Europa, zullen er meer landen volgen.” En dat is maar goed ook, tenslotte is deze EU volgens velen: „een onbestuurbare, logge en peperdure” organisatie geworden.” Meer dan de helft wil dus ook dat er een Nexit komt „Nederland mag eruit. De miljarden die nu naar Brussel gaan en in diepe zakken verdwijnen kunnen we beter binnen de eigen grenzen besteden. „Het VK gaat economisch gouden tijden tegemoet. Nederland moet zo snel mogelijk volgen.”

Iemand anders oppert: „Misschien is een Nexit niet nodig maar de EU moet wel veranderen en weer worden zoals het ooit bedoeld was. Alleen economische samenwerking en al het andere geneuzel stoppen.” Een enkele eurofiel ziet het anders: „Machtsverhoudingen veranderen. We moeten ons juist niet uit elkaar laten drijven en denken in termen van ’wij Europeanen’, naast de VS, Rusland en China. De Engelsen zijn nog slaven van de VS. Ik denk dat ze spijt krijgen en met hangende pootjes terugkomen.”