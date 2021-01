’Leeftijdsdiscriminatie bij triage’

Premium Sport

Sporters helpen misbruikte sporters: ’Nog maar het topje van de ijsberg’

Misbruik in de sport kwam de afgelopen jaren in nog fellere schijnwerpers te staan door het schandaal in de turnwereld. Hoe groot de behoefte in de gehele sportwereld aan een luisterend oor van ervaringsdeskundigen is, merkt Renald Majoor. Zijn ’Sporters Helpen Sporters’ kreeg sinds de oprichting ti...