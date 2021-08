Zorgkantoor ’hoort’ curator

Deze gang van zaken stoort Leo behoorlijk omdat de begeleiders van Denise deze papieren openen en voorlezen aan Denise. Daarmee liggen al haar persoonlijke en geldzaken op tafel. Zo heeft de begeleiding ook inzicht in bijvoorbeeld haar zorgbudget. Leo klaagt hierover bij het zorgkantoor. Dat levert helaas niets op. Het zorgkantoor houdt voet bij stuk.

Leo besluit daarop de Nationale ombudsman om een oordeel te vragen. Hij wil vooral weten of de wet inderdaad aangeeft dat de beschikkingen naar beide partijen moet worden verzonden. De ombudsman onderzoekt de zaak op een aantal punten. Om een goed oordeel te kunnen vellen, stelt de ombudsman aanvullende vragen aan het zorgkantoor. Ook kijkt hij of het zorgkantoor behoorlijk is omgegaan met de klacht van Leo. Onder ’behoorlijk’ wordt verstaan dat de burger – in dit geval Leo – serieus is genomen. Voelt Leo zich gehoord en gezien. Ook kijkt de ombudsman of de uitleg over de werking van de wet klopt.

De ombudsman oordeelt op basis van de antwoorden van het zorgkantoor, de uitleg van de wet en de manier waarop Leo is behandeld. Leo neemt als curator de persoonlijke en financiële beslissingen voor Denise. Dat is zo bij wet geregeld. Daarom adviseert de ombudsman het zorgkantoor om de beschikkingen alleen naar Leo te sturen. Zo blijven de zaken van Denise privé. Verder vindt de ombudsman dat Leo niet behoorlijk is behandeld. Leo zijn bezwaren zijn niet serieus genomen. Het zorgkantoor had beter naar de uitleg van de wet kunnen kijken en daarnaar kunnen handelen.

Het zorgkantoor heeft aangegeven de aanbeveling van de Nationale ombudsman op te zullen volgen. Zo zal Leo in de toekomst als enige de beschikkingen ontvangen. Leo weet dan zeker dat de persoonlijke gegevens van Denise ook echt privé blijven. Nu voelt hij zich wel gehoord. Daar is hij erg blij om. Daarnaast is hij tevreden met de belofte van het zorgkantoor.

