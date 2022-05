’Waar blijft de uitrol van waterstofgas?’

Ik weet niet of U ooit in Scandinavië of de Baltische staten komt maar daar is de hout kap enorm....allemaal voor de verbrandingsovens? Het beloofde hout afval is volstrekt onvoldoende dus er gaan echt wel hele bossen de biomassa centrales in. Herplanten? Ja....maar de groeisnelheid in deze gebieden is niet zo hoog dus je bent zo weet 75 jaar verder. Moet Noord Europa ook eerst verdrogen voordat we de biomassa reguleren?

Waar blijft de snelheid in de bouw van thoriumcentrales en de uitrol van waterstofgas? Is de biomassa en windmolen lobby zo sterk dat deze echte alternatieven niet van de grond komen?

Waterstofgas is perfect om de woningen te verwarmen. Aanpassing van CV ketel is betaalbaar en de aardgasleidingen zijn geschikt....waarom dan een herriemakende en volstrekt onvoldoende verwarmende warmtepomp verplichten?

Bovendien is waterstofgas een prima product voor de logistiek en vervoer. Liever een waterstofauto dan een electrische. Een waterstofauto is veel minder belastende voor het al overbelaste elektriciteitsnet. Wie heeft er zijn voet tussen de deur bij het ministerie en fluistert een onvolledig verhaal in? Hoe komt een minister tot dit wel heel beperkt blikveld? Ik zou dat wel eens willen weten. U ook?

A Vis, Waalwijk