’Nederlandse belangen op tweede plaats’

De verharding van de maatschappij wordt door velen verklaard door het afnemend gevoel van verbondenheid. Een zeer waarschijnlijke conclusie, vindt M. van Zeist. Onze overheid is er steeds vaker voor anderen in de wereld dan voor ons Nederlanders. Het belang van Europese samenwerking is uitgegroeid tot een bestuursvorm waarbij zelfbeschikking stapje voor stapje wordt overgedragen aan een Europees bestuur, terwijl nooit aan de kiezer is gevraagd of we onderdeel willen worden van een centraal Europees bestuur. Het gevolg is dat we offers dienen te brengen in het algemeen Europese belang. Bijvoorbeeld stoppen met pulsvissen: de Fransen ondervonden te veel nadeel van deze Nederlandse innovatie en lieten hun Europese macht gelden.