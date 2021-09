Middengroep steeds weer de klos

De rente is laag in vergelijking met de rente bij een bank. Desalniettemin kan die rente tussentijds verhoogd worden en staat die in geen verhouding tot het feit dat op spaargeld geen rente gegeven wordt. Studenten mogen er lang over doen om de rente en schuld af te lossen maar zij dragen al die tijd wel het juk van een fikse schuld mee. De lening moet vermeld worden bij een hypotheekaanvraag en woningen zijn al onbetaalbaar. Een super oneerlijk systeem. Rijke studenten sparen de lening op om ermee te speculeren. Arme studenten krijgen een renteloze bijdrage van de overheid. En de middengroep is weer de klos. Wanneer laten de middeninkomens eens van zich horen? Is er dan geen enkele partij die voor deze grote groep kiezers op komt?

B. van Dam, Leiden