’Extraatje loon verdwijnt in huurverhoging’

Anders dan in andere jaren nam het kabinet dit jaar niet de inflatie, maar de CAO-loonontwikkeling als basis voor het huurverhogingsbeleid. De toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie, weet W.Suyker.