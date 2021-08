De Kwestie: Mag docent ongevaccineerde scholier weigeren?

De bewindslieden willen het belang van ’normaal’ onderwijs zwaarder laten wegen dan maximale controle over het virus. Onder docenten heerst angst over hun situatie, te midden van al dan niet ingeënte of geteste jongeren.

Moeten docenten ongevaccineerde scholieren of studenten kunnen weigeren, of zijn we dan nog verder van huis? Docenten John Arts en Remy Balistreri kruisen de degens.

En wat denkt u? Zijn de leraren terecht bezorgd om hun eigen gezondheid? Mogen ze daarom ongevaccineerde leerlingen weigeren?