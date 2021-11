Na het uitwisselen van personalia om te verifiëren dat ik ook ik was raakten we in een amusant persoonlijk gesprek, waarin ik vertelde dat ik in december 50 jaar getrouwd zou zijn met mijn lieve vrouw, wat zij nogal bijzonder vond, omdat dat kennelijk niet zo vaak voorkomt. Groot was mijn verbazing toen er ’s middags een bloemist voor de deur stond met een mooie bos bloemen om ons namens FBTO/Selma alvast te feliciteren met ons trouwjubileum.

Klaas Blaauw, Woerden

Ook iets leuks meegemaakt?

Mail ons: wuz@telegraaf.nl