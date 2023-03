Ombudsman: Kan het echt niet sneller?

Als militair is Kai een aantal keer uitgezonden naar landen als Afghanistan en Irak. Daarna krijgt hij helaas last van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Hij wordt heel snel boos en heeft enge dromen. Thuis wonen wordt steeds moeilijker. Kai vertrekt dus voor een tijdje naar een instelling voor begeleid wonen voor veteranen. Hier krijgt hij de hulp en rust die hij nodig heeft. Toch kan dit zijn huwelijk niet redden. Kai en zijn vrouw gaan scheiden.

Afgelopen najaar krijgt Kai goed nieuws. Per 1 december krijgt de veteraan een mooie huurwoning. Hij is erg blij als hij de sleutel krijgt. Na een maand ziet Kai op zijn rekeningafschrift dat het CAK de eigen bijdrage voor zijn verblijf in de instelling nog steeds inhoudt op zijn uitkering. Hij belt met het CAK en vraagt of ze dit willen stoppen. Ook vraagt hij of ze het teveel ingehouden geld snel willen terugstorten. Hij kan het namelijk goed gebruiken. Maar het CAK laat hem weten dat dit niet eerder dan over zes weken kan. Hierdoor komt Kai in de problemen. Hij moet namelijk nu ook huur betalen.

Via een kameraad hoort hij over de Veteranenombudsman en Kai pakt de telefoon en belt ons. Ik ben namelijk ook de ombudsman voor Veteranen. Medewerker Hans gaat aan de slag met de vraag van Kai. Hij neemt contact op met het CAK en vraagt of Kai het geld echt niet eerder dan zes weken kan terugkrijgen.

Het CAK laat Hans weten dat de terugbetaling inmiddels klaarstaat. Kai moet nog even wachten, maar kan ook via de instelling een korting op de eigen bijdrage voor de laatste vier maanden aanvragen bij het CAK. Toen was namelijk al bekend dat Kai de zorginstelling mocht verlaten.

Kai is blij met het nieuws over de korting. Het bedrag dat hij nog terugkrijgt van het CAK wordt gelukkig even voorgeschoten door zijn maatschappelijk werker. En zij helpt hem ook met het aanvragen van de korting. Ik ben blij dat er toch een oplossing voor Kai gevonden is. En dat Kai extra informatie heeft gekregen over een regeling die nog niet bekend was bij Kai. Nu kan hij met wat minder zorgen verder werken aan zijn herstel.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het CAK? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.