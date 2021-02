Brief 3 ’Statiegeld op blikjes zinloos’

Wat te denken van: Gescheiden inzameling van plastics, biomassacentrales, windenergie en zonneweiden en dan ben ik er vast nog enkele vergeten. Als ik kijk naar wat er aan blikjes langs de kant van de weg ligt zijn dat voor een aanzienlijk deel die van energiedrankjes.

Deze worden vrijwel uitsluitend door jongeren geconsumeerd en die gaan echt niet voor 15 cent met dat blikje naar de statiegeldautomaat, want dat is niet macho. Het is wel macho om eerst dat blikje samen te knijpen of in elkaar te trappen, zodat geen enkele statiegeldautomaat hiermee uit de voeten kan. Dus ook de goed bedoelende inzamelaar van blikjes voor een extra zakcentje staat waarschijnlijk met lege handen. Kortom, veel kosten voor de leverancier en verkoper en de milieubesparing is verwaarloosbaar.

W. Soethoudt,

Hillegom

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven