Brief 2 ’Agressie in ov om mondkapje’

Als ik in een winkel kom, dan heeft 60 procent geen kapje op. Alleen als het verplicht is en er een hoge boete opstaat gaat het percentage van dragers omhoog. Maar dan zijn er altijd nog weigeraars, zie de discussies in het openbaar vervoer en de agressie jegens van chauffeurs. Er moet een veel betere handhaving op mondkapjes in het ov komen.

H. Swanen, Nieuwveen

