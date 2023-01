Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Niet je roots bepalen of je ergens schuldig aan bent, maar je daden

Door Rob Hoogland

Moet we het er wéér over hebben? Ja, we moeten het er wéér over hebben. We moeten het voor de zoveelste keer hebben over de waanzin die de georgefloydisering van de maatschappij ook in Nederland tot gevolg heeft gehad.