’Willekeur van gemeenten’

Als voorbeeld, als je van Houten naar Utrecht, of van Diemen naar Amsterdam gaat met je scooter, moet je bij het overschrijden van de gemeentegrens ineens een helm opzetten en op de grote weg tussen het autoverkeer gaan rijden. Hetzelfde zie je in de zorg die door de gemeente verstrekt moet worden. Bij de ene gemeente krijg je uitgebreide zorg en in een andere gemeente krijg je nagenoeg geen hulp. Deze complete willekeur is schandalig. Hier zou eindelijk de EU van waarde kunnen zijn met Europese wetgeving, maar dat gaat vast niet gebeuren.

Rob de Jonge, Westervoort