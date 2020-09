’Huiskat hoort binnen of in eigen tuin’

Onmogelijk? Onzin, zorg dat als je een tuin hebt deze goed afgezet is, geen kat er uit, geen vreemde kat er in. Of maak een kattenren, ja dat kost wat. Zorg dat je balkon veilig is afgezet, kost ook wat.

Zo geeft jouw kat geen overlast bij de buren, je slaapt gerust omdat je kat niet aan wandel is en zoek kan raken. Ik heb altijd katten gehad en nog, ze zijn van begin af aan binnen gewend en mijn tuin is afgezet.

Heb je huisdieren kat of hond dan zijn niet alleen de leuke dingen voor jou maar ook de lasten. Anders genoeg keuze uit speelgoedbeesten. Die maken niks kapot, doen niet hun behoeftes en bijten en krabben niet. En als je er genoeg van hebt, kun je die zo weg doen. Een levend dier is voor de rest van zijn of haar leven jouw verantwoordelijkheid. Geen wegwerp ding.

Ik moest dit even kwijt want dat gezever over katten moeten buien kunnen rondlopen, hun jachtinstinct volgen etc. is een dooddoener. Volgensmij is het pure gemakzucht van mensen die geen zin hebben om kattenbakken schoon te maken. Ik zou het ook vies vinden om in de tuin in andermans kattendrek te moeten graaien. Zo vind ik het ook smerig van baasjes om niet hun hondendrollen op te ruimen op straat. Of indien nodig je hond onder appel te houden en aan te lijnen daar waar nodig.

Ingrid Heetveld