Uitslag stelling: ’Dijkhoff moet zich schamen’

De zaak zit de stemmers erg hoog. Dijkhoff stelt dat hij recht had op dat geld, omdat hij in het vorige kabinet Rutte staatssecretaris en minister is geweest. Is daardoor alle ophef onnodig? Nee, zegt meer dan driekwart.

Dijkhoff maakt deel uit van de grootste regeringspartij. Veruit de meeste respondenten denken dan ook dat dit akkefietje negatief afstraalt op het kabinet. De VVD was al gezakt in de peilingen door de stikstofcrisis. De meerderheid denkt dat de partij door de affaire Dijkhoff nog meer gaat wegglijden. Ook voor Dijkhoff - beoogd leider van de VVD - persoonlijk zit het er niet best uit. „Jammer van deze kroonprins, maar ik hoop hem naar aanleiding hiervan nooit te treffen als minister-president.” En: „Gezien zijn reactie hierop heeft hij zichzelf totaal gediskwalificeerd als leider van de VVD.”

Lachende derde is Lodewijk Asscher. Die was weliswaar ook minister in het vorige kabinet, maar die had toen hij in de Tweede Kamer kwam aangegeven geen gebruik te willen maken van de wachtgeldregeling. Bijna alle respondenten vinden dat dit de PvdA-fractievoorzitter siert.

Een reactie: „,Je kunt zeggen van Asscher en Ploumen wat je wilt, maar zij hebben een prima voorbeeld gegeven.” Iemand stelt dat het de PvdA wel goed uitkomt. „Het brengt de VVD in een zwakkere positie. Ze hebben de steun van PvdA en GroenLinks toch al zo hard nodig.”

Ook ging aandacht uit naar GroenLinks Kamerlid Isabelle Diks, die wachtgeld ontving als wethouder en ook in de Tweede Kamer kwam. Stellingdeelnemers vinden het in meerderheid niet per se erger voor een links iemand om te doen, dan voor een VVD’er. „Een typisch voorbeeld van ’links lullen, rechts zakkenvullen’, zo betitelt een respondent het gedrag van de voormalige wethouder uit Leeuwarden. Dat ze de uitkering nu gaat terugbetalen, vinden een aantal stemmers ’hypocriet’.

Een van de argumenten van Dijkhoff om toch het wachtgeld te houden, is dat het salaris van een Kamerlid niet marktconform zou zijn. Driekwart vindt het ’erg’ dat het Kamerlid hier zo over denkt. Veruit de meesten vinden hem arrogant door de affaire ‘geen nieuws’ te noemen. Sommigen zijn het met hem eens. „Wet is nou eenmaal wet. Dan moet je regels veranderen”, zegt er een.

En hoewel de uitbetaling van het wachtgeld volgens de regels wel klopt, vindt bijna iedereen het ’moreel onjuist’ dat Dijkhoff het geld ontvangt. „In moreel opzicht kun je Dijkhoff niet bepaald de Slimste Mens noemen”, merkt iemand op met een verwijzing naar het tv-spelletje dat hij ooit glansrijk won. „Wat slimmer zou zijn is dat hij alles terugbetaalt, want hiermee verliest de VVD iedere dag weer meer kiezers.”

Veel respondenten tonen zich dan ook woedend. Iemand schrijft: „Tegen normale mensen is het UWV snoeihard, maar zo iemand verrijkt zich met ons belastinggeld.” Een ander: ,,Bizar dat de VVD mensen in de bijstand nog verder onder het minimum wil drukken en Dijkhoff zelf uitkeringen stapelt. VVD’ers zouden wegens wanbeleid eerder in plaats van geld toe een boete moeten krijgen.”