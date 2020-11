’Iedereen laat nu zijn vriendschappen verpieteren’

Jeffrey Wijnberg Ⓒ Eigen beeld

Met de aanscherping van de coronamaatregelen wordt iedereen opgeroepen om zich nog voorzichtiger te gedragen en tegelijkertijd wel goed om elkaar te denken. Dit om het gevoel van onderlinge verbinding te behouden. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is precies het omgekeerde: relaties raken ongemerkt in een vergevorderde staat van ontbinding.