Inzet voor insecten

Dat doet hij als kersverse nieuwe voorzitter van Stichting Aap. Gaan zijn gedachten ook over het in stand houden van de insectenpopulatie? Goed natuurbeleid in dit opzicht dwingt om urgente maatregelen in steden en op het platteland. Ik mag hopen dat Nijpels zich hiervoor zal inzetten.

Eric Pauli, Liessel