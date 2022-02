’Kwetsbaren zijn de klos’

Bekijk ook: Dit zijn alle versoepelingen op een rij

‘Nederlanders nemen verantwoordelijkheid’ ziet minister Kuipers maar nergens maakt hij inzichtelijk hoe zij dat doen of gedaan hebben. De gehele periode van maatregelen werd gekenmerkt door halfslachtig overheidsbeleid en een naar ‘vrijheid’ smachtend volk. Bediend op hun egocentrische wenken, kan het volk weer op vakantie, naar het terras, evenement, nachtclub, theater, café enz. Om de kwetsbaren en ouderen in bescherming te nemen vraagt Kuipers rekening te houden met die groepen want die kunnen nog steeds ernstig zo niet dodelijk ziek worden. Indachtig het gedrag van veel Nederlanders de laatste 2 jaar is die oproep voor de bühne.

Herman de Haas, Rotterdam