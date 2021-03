’Hoger minimumloon betekent niet per se vooruitgang’

Het eenzijdig verhogen van het minimumloon zonder het toeslagenstelsel aan te pakken kan uiteindelijk averechtse gevolgen hebben. Helaas is dat iets wat de politiek al jaren kenmerkt. Er wordt zelden een goede probleemanalyse gemaakt want door het verhogen van het minimumloon kunnen veel mensen zomaar hun huur- en/of zorgtoeslag verliezen waardoor ze er per saldo toch op achteruitgaan. Prima dat er oog is voor de laagstbetaalden, maar neem dan wel het hele plaatje mee. Nu kan een wettelijke loonsverhoging dus zomaar leiden tot een achteruitgang in het besteedbaar inkomen.

Jan Pronk, Beverwijk