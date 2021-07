’Gebrek aan leiderschap bij Rutte en De Jonge’

Tijdens de corona-persconferentie van 9 juli jl. toonden Mark Rutte en Hugo de Jonge een onthutsend gebrek aan leiderschap. Allereerst namen zij totaal geen verantwoordelijkheid voor de situatie die als gevolg van verkeerde beleidsbeslissingen is ontstaan; beleidsbeslissingen die bijvoorbeeld in onze buurlanden bewust níet zijn genomen en waar de besmettingscijfers nog onder controle zijn.

Doordat Nederland waarschijnlijk deze week rood gaat kleuren op de Europese corona-kaart, ontstaat voor Nederlanders met vakantieplannen in het buitenland een onzekere situatie: zij kunnen te maken krijgen met extra maatregelen, zoals quarantaine.

De Nederlandse overheid, in de personen van Rutte en De Jonge, had in deze situatie leiderschap moeten tonen door de Nederlandse vakantiegangers niet in het ongewisse te laten, maar door duidelijkheid en zekerheid te bieden. Ons ministerie van BuZa kan zonder meer contact opnemen met de belangrijkste vakantielanden in Europa en navraag doen of en, zo ja, wélke extra maatregelen te verwachten zijn. In die vakantielanden is natuurlijk allang beslist welke maatregelen er eventueel komen: dat wordt niet pas bedacht op het moment dat Nederland officieel ’rood’ kleurt.

Door proactief met die landen te overleggen, kan de Nederlandse overheid misschien zelfs de te nemen maatregelen beïnvloeden, maar kan zij zeker haar burgers duidelijkheid en zekerheid verschaffen, ook al kan die teleurstellend zijn. Dat is leiderschap.

A.R. van der Sluijs, Wassenaar