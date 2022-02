Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wouter de Winther Moeder en vader van het kabinet

Door Wouter de Winther

De ministerraad was afgelopen vrijdag opvallend vroeg klaar. Premier Mark Rutte ontbrak en vicepremier Sigrid Kaag mocht voor het eerst het wekelijkse kabinetsoverleg voorzitten. Die omstandigheid deed denken aan de eerste ministerraad van Rutte I, die vicepremier Maxime Verhagen in 2010 mocht leiden. Deze krant vernam toen dat de agenda van die vergadering was uitgekleed door de ambtenaren van het ministerie van de premier, Algemene Zaken.