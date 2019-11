’Kentekens op fiets niet te doen...’

Een Telegraaf-lezer klaagde over de anonimiteit van fietsers en zag wel heil in het plan om alle fietsen te voorzien van een soort kentekenplaatje, zodat de fiets in voorkomende gevallen terug te voeren zou zijn naar een eigenaar.

Weliswaar misschien een goed plan maar feitelijk onuitvoerbaar.

Volgens de jongste cijfers van brancheverenigingen als Bovag en Rai zijn er in ons land momenteel 22,8 miljoen fietsen in gebruik.

Bij pakweg 17 miljoen inwoners.

Er is bovendien geen ander voertuig dat zo snel van eigenaar verandert als een fiets.

Daar kunnen we dus maar beter niet aan beginnen.

Jan Muijs, Tilburg