Premium Het beste van De Telegraaf

Artificial Intelligence: het einde van de menselijke dominantie?

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Angst voor nieuwe uitvindingen is zo oud als het eerste aangelegde vuur van de oermens. Mijn vader was een intelligente man en een uitstekende zakenman, maar ik hoor hem nog zeggen toen we door de etalageruit naar een eerste kleuren-tv keken: „leuk voor natuurfilms, maar verder niet.”