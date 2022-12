’Onderzoek tegen Van Houwelingen terecht’

Hij vond het nodig om een foto van de ministers Kuipers en Van Gennip te fotoshoppen, zodat het leek dat Kuipers een nazivlag hees. Zou Van Houwelingen misschien wat geschiedenislessen gemist hebben of het vak überhaupt niet in zijn vakkenpakket hebben gehad? Het lijkt er op, want van een parlementariër zou je toch verstandiger en minder puberaal gedrag mogen verwachten. Nu heeft Pepijn één voordeel en dat is waar hij zelf zo graag tegen te hoop loopt. Hij zal hoogstens een taakstrafje krijgen van pakweg 24 uur: een geheel verzorgd bezoek aan kamp Westerbork of de Hollandsche Schouwburg. Om zijn kennis wat bij te spijkeren!

Bas Overmars, Amsterdam