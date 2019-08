Lijntje criminaliseren, maar joint faciliteren

Hoogste tijd. Na de verschijning van het veelbesproken rapport over drugscriminaliteit in Amsterdam moet die brede discussie eindelijk komen over wat drugs in en met de samenleving doen. Over de nog steeds nonchalante omgang ermee en hoe dat bestuurlijke laksheid helpt. Want de gedoogmentaliteit die decennialang de drugsbestrijding versjteerde is niet alleen bestuurders en politici aan te wrijven. Die is geworteld in de mores van de samenleving en de denkbeelden van de intelligentsia.