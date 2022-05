’Beperk vetorecht’

Voor de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO wordt er weer oeverloos vergaderd, gedebatteerd en gestemd. Als er maar één lid zijn veto uitspreekt heb je de poppen aan het dansen. Turkije, precies het land dat vaker dwarsligger was in NAVO-aangelegenheden dreigt met dit recht. Dit probleem is simpel op te lossen. Stel een veto-quotum in. 25% tegenstemmers, dan gaat de zaak niet door. Is bijvoorbeeld Turkije het daar niet mee eens, dan stapt die maar uit het bondgenootschap. Erg betrouwbaar is dit land sowieso niet. Het veto van één NAVO lid kan en mag de veiligheid van 29 anderen niet in gevaar brengen.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht