’NS niet erg klantvriendelijk’

Even geleden op de app van NS nog kunnen zien dat we met een kleine omweg om 21.42 uur nog naar onze bestemming konden reizen. Niet dus, geïnformeerd bij NS personeel hoe ze dachten dit te gaan oplossen, ze hebben immers een vervoer- en thuisbrengplicht.

Meneer u zult zelf naar een alternatief moeten zoeken, is het antwoord dat we kregen. Uw verzoek om vervangend vervoer of een overnachting te regelen gaan wij echt niet honoreren, u kunt als alternatief met de metro van het GVB reizen. Beste dame, wij moeten naar Hoogeveen, volgens mij is de metro nog niet zover doorgetrokken, kan ik een leidinggevende spreken, ik wil me toch echt beroepen op voornoemde verplichtingen. Leidinggevende staat gelukkig wel achter zijn personeel, dit gaat echt niet gebeuren meneer.

Maar beste man kunt u me dan wel vertellen waarom de internationale treinen wel rijden, hebben die misschien een eigen spoor? Of is het misschien zo dat de NS zich niet wil blameren tegenover alles en iedereen over de grens. De eigen reizigers in ons landje zijn waarschijnlijk minder belangrijk. Waarschijnlijk hebben ze bij de NS geen benul van de prijzen van hotelkamers in Amsterdam of de ritprijs van een taxi, of gaan ze ervan uit dat iedereen een goed gevulde beurs heeft. Heb uiteindelijk na heel veel moeite een buur bereid gevonden om ons te komen halen, deze beste man heeft hiervoor een kleine 350 kilometer moeten reizen.

Heel goed NS, tip, ik zou niet proberen om een award voor klantvriendelijkste bedrijf te winnen!

A.J. Auee