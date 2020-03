De Kwestie: ’Laat de leraar gewoon zijn werk doen!’

Dat onderwijzers steeds meer tijd kwijt zijn aan andere zaken dan lesgeven, komt eigenlijk door twee dingen: 1. Ze worden bedolven onder andere taakjes als rapporteren en beoordelingen schrijven en 2. Ze hebben steeds vaker te maken met ouders die het beter (denken te) weten en kinderen die daar misbruik van maken.

Discipline

Stemmer’55 ziet een oorzaak in de gewijzigde opvoeding: „Ik denk dat de lesstof en onderwijsmethode niet slecht zijn, het enige wat écht ontbreekt op scholen is de onmisbare discipline!”

En Brompot wil de leerkracht meer ontzien: „We moeten als eerste die voortgangs- en beoordelingscultuur eens afschaffen. Elk dingetje dat een kind vanaf de kleutertijd doet, wordt genoteerd en beoordeeld. Daar zijn leerkrachten heel veel tijd mee kwijt en het gaat bijna allemaal ongelezen een la in. Laat leerkrachten weer zelf beoordelen hoe een kind het doet. Dan is er veel meer tijd om kinderen wat te leren en neemt de werkdruk ook enorm af. Alleen bij echte probleemgevallen hoef je in te grijpen.”

Maar weinig heil wordt gezien in het veranderen van het lesprogramma: „Alle verbeteringen in dit land monden maar al te vaak uit in achteruitgang. Eerdere veranderingen in het onderwijs hebben uiteindelijk ook niet geleid tot het gewenste resultaat, anders zou men het nu niet opnieuw willen veranderen. Waarom wil men iets wat voorheen goed werkte toch altijd wijzigen? Ik ga ook niet aan mijn auto sleutelen als die het prima doet”, zegt R. van Putten.

Mammoetwet

1234Ruud wijst nog even op de onderwijsveranderingen in het verleden: „Na de invoering van de Mammoetwet is het nooit meer goedgekomen. Ik denk niet dat het nu anders zal gaan. Vernieuwingen zijn meestal hobby’s van mensen, die ze aan anderen opdringen. Het nut van die hobby’s staat bij de beoordeling helemaal onderaan.”

"Onderwijs moet terug naar de basis"

Een enkeling vindt wel dat er scherp gekeken moet worden naar het lesprogramma. Alex Duiker is een van hen: „Het onderwijs moet drastisch worden afgestemd op de toekomst en die is al lang begonnen. Geschiedenis doe je maar in je eigen tijd. Het gaat onder meer om verbale communicatie, digitale kennis, Engels en economie. Zonder gedegen kennis van deze ’skills’ ben je nergens en blijf je je leven lang vakken vullen.”

Daarmee is Alex wel een van de weinigen. Fred Schuit is een heel andere mening toegedaan: „Het basisonderwijs moet terug naar de ’de basis’ en dat is rekenen, taal, lezen, schrijven, aardrijkskunde en geschiedenis. Met deze basis kun je verder, maar tegenwoordig begint het ’pretpakket’ al in het basisonderwijs: projectje zus, projectje zo, vaak niet ter zake doende, ’maar wel leuk’. Iedere week een toneelstukje instuderen, enz.”

Oppasser

Reageerder ’t Kofschip - wie kent het nog? - zegt exact hetzelfde: „In feite is het simpel: het basisonderwijs behoort kinderen lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde bij te brengen. En ja, daar horen breuken ook bij, alsmede naoorlogse geschiedenis (dus niet alleen die Batavieren en dat Behouden Huys). En dat alles dient onderwezen te worden met de tafeltjes twee aan twee, met de neuzen naar het bord en door een leerkracht die met ’U’ en zijn achternaam wordt aangesproken.” Desnoods gaat Het zij zo nog een stapje verder: „Zet een extra oppasser achter in de klas.”

Zoveel was er niet mis met de vroege lagere school, zegt MarLou: „Het is eenvoudig: zoek oude, nog goed bij de wekker zijnde gepensioneerde leerkrachten op. Zij kunnen uitleggen hoeveel kennis je in een jaar of 10 in kinderhersens kunt stampen. Moderniseer dat en het is opgelost. Het zal allemaal wat minder ’leuk en pedagogisch correct’ worden, maar het werkt. En daar gaat het om.”

Studiebollen

Daarmee wordt de leraar weer in ere hersteld en dat moet ook, meent Pascalkocken: „Laat docenten hun werk doen, niet de mensen achter het bureau het werk verzinnen. (..) Om het geleerde toe te kunnen passen moet de docent gefaciliteerd worden en niet afgeknepen.”

O, en laten we de leerlingen vooral ook in hun waarde laten; ook zij die geen hersenchirurg of raketgeleerde worden, zegt Leo Meester. „Het probleem is dat we iedereen een HBO-opleiding willen geven. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Maar dat is een utopie. Er is niks mis met een goede werk-opleiding. De auto van Max Verstappen wordt ontwikkeld door studiebollen, maar MBO’ers bouwen hem, stellen hem af en houden hem rijdend!”