Uitslag Stelling: Graag overal mondmasker

De meeste deelnemers denken dat uitbreiding van de mondbedekkingsplicht het tij kan keren wat betreft de huidige toename van het aantal besmettingen. Een meerderheid vindt echter niet dat het mondkapje in de buitenlucht op moet.

„Een eenvoudige maatregel die niet zoveel moeite kost. Gewoon dragen op plekken waar 1,5 meter lastig is, zoals in drukke winkels en in horeca”, zo schrijft een stemmer. Iemand anders: „Alleen in afgesloten ruimtes, buiten lijkt me het niet zo zinvol”. Een respondent constateert dat in nagenoeg alle winkels de voorzorgsmaatregelen zijn verdwenen. „Geen schoongemaakte karretjes, geen looproutes en geen sancties meer. Mondkapjes zouden kunnen helpen burgers weer wat meer discipline bij de brengen.”

Anderen vinden dat mondkapjes ook op straat zouden moeten. „Zeker als 1,5 meter niet lukt op drukke plekken in de stad.” Iemand anders vindt juist van niet: „We hebben het al maanden gedaan zonder mondkapjes op straat en in de tussentijd liep het aantal besmettingen juist terug”.

Een meerderheid van de respondenten denkt dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer heeft bijgedragen aan een minder grote verspreiding van het virus. De meesten denken dat er inmiddels al voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes. Sommigen wijzen hierbij naar landen als Zuid-Korea, Thailand en Maleisië, waar vanaf het begin van de coronagolf iedereen mondmaskers droeg en waar weinig besmettingen zijn. „Maar hier is iedereen eigenwijs”, zo oordeelt een van deze kapjes-believers.

Van de deelnemers is een vijfde nu al mondkapjes-adept en draagt ze waar het niet verplicht is. „Een teken van fatsoen. Het gaat er vooral om dat je met een kapje op voorkomt dat anderen besmet raken.”

De meeste respondenten denken trouwens dat mondkapjes alleen zin hebben als ze goed worden gebruikt. Anderen denken dat het kapjesgebruik vooral een kwestie is van baat het niet, dan schaadt het niet. Een reactie: „Waarom moet Nederland toch altijd afwijken van de rest van de wereld? In alle ons omringende landen zijn mondkapjes verplicht.”

Deze week riep minister Grapperhaus Nederlanders op zich beter aan de maatregelen te houden. Driekwart van de stemmers vond die oproep zinloos. Een reactie: „Het maakte totaal geen indruk.” Het kabinet wil de maatregelen nog niet aanscherpen. Dat vindt de meerderheid niet goed. „Jongeren vormen op dit moment de grootste bron van verspreiding en tonen geen greintje respect of solidariteit. En de overheid weigert hiertegen consequent op te treden.”

Daarbij vindt veel respondenten dat de overheid niet goed genoeg communiceert over de coronaregels. „Als mensen zich niet aan de huidige, te vrijblijvende regels houden, dan is verplichten en handhaven misschien wel beter.”

De deelnemers vrezen dan ook dat een tweede coronagolf dezelfde taferelen zal opleveren als tijdens de eerste uitbraak. „We moeten alles doen om de zorg niet op te schepen met een tweede golf. Dus mondkapjes: ja.”